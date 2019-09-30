رئيس مبادرة ايد واحدة: ايقاف تأشيرات السودانيين من سفارة مصر شائعة

أكدت رئيس مبادرة مصر والسودان ايد واحدة الاعلاميه شاديه الحصرى بأنه ليس صحيحا ما يتم تدوله فى وسائل التواصل الاجتماعى بأن السفارة المصريه بالسودان أوقفت التأشيرات للاشقاء السودانين لدخول مصر فقد تاكدنا من مصادرنا الموثوق الذى نفي تلك الأكاذيب بل هناك آلاف السودانين الذين يحضرون لسفارة مصر بالسودان ويلقون الترحيب والمعامله الطيبه من كل اطقم السفارة المصريه بالسودان .

تشير الحصرى يوميا تتم العديد من المعاملات للاشقاء السودانين والترحيب بهم من اول باب السفارة حتى مكتب السفير ، لابد من الاشادة بالتعامل الراقى من المستشار الاعلامى بالسفارة والترحيب بكل الاشقاء السودانين وكذلك أعضاء مبادرة مصر والسودان ايد واحدة.

تحذر الحصرى كل من يريد آثاره الفتنه بين مصر والسودان سنقف لكم بالمرصاد ولم تفلح لكم اى محاوله لان الروابط بين البلدين أكبر من الجميع وأقول عاشت مصر والسودان ولم تفلح محاولتكم الخبيثه وأهلا وسهلا بكل اهلى السودانين فى مصر ننتظركم بالورد فى بلدكم مصر وارحمو شعبى مصر والسودان .