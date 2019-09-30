وأضاف "ديلو"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن "أردوغان" رغم ما يقوم به من قتل ودمار وقمح وسجون، عندما يضع الطربوش على رأسه ويقرأ سورة من القرآن ينتهي كل هذا الكلام، مشددًا على أن لعبة "أردوغان" انكشفت، وهذه هي المرحلة الأخيرة التي يمكن لـ "أردوغان" أن يستخدم العامل الديني فيها.
وتابع مسئول العلاقات الدبلوماسية بالحزب الجمهوري الكردستاني، أن "أردوغان" جند رئيس اتحاد العلماء المسلمين يوسف القرضاوي، ليتحدث عن ان الله والملائكة مع "أردوغان"، مشيرًا إلى أن "أردوغان" حاليًا وصل لنقطة الإفلاس، والدليل على ذلك رفقاءه الذين أسسوا معه حزبه، فأردوغان حول مؤسسات الدولة التركية لشركة عائلية إرهابية معتمدًا فكر الإخوان المسلمين أساسًا لها، وهو فكر الاحتلال والخلافة العثمانية الجديدة، وليس هناك أمام المعارضة التركية سوى أن تتحد، والآن بدأت المعارضة التركية تلتف خلف الحزب الجمهوري الديمقراطي، منوهًا إلى أن تقدم الدول يتم على أساس المثقفين والنخب وهؤلاء جميعهم في السجون، فأردوغان أغلق الجامعات وزج المثقفين بالسجون.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول بالحزب الجمهوري الكردستاني: أردوغان يستخدم العنصر الديني لتحقيق مصالحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.