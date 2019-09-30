أوبك: السعودية استعادت كامل إنتاجها للنفط بعد الهجمات على أرامكو

أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية استعادت إنتاجها للنفط بالكامل بعد الهجمات على منشآتها النفطية بطائرات مسيرة.

وقال باركيندو للصحفيين، خلال الجلسة السنوية لنادي "فالداي: "إنهم يتبعون الخطة التي اعتمدوها في 30 سبتمبر. ووفقاً للمعلومات التي لدينا، فقد استعادوا إنتاج النفط بالكامل".

وتابع الأمين العام "الوضع استقر... الاستعادة كانت هائلة".

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وأشار المتحدث إلى أنه تم فقدان نحو 5.7 مليون برميل من التوريدات، ما أصبح أعلى مؤشر في الحوادث المماثلة. وأضاف: "فريق أرامكو عمل بشكل رائع ليس فقط لاحتواء الوضع، بل ولاستعادة التوريدات المفقودة بشكل سريع".

هذا وتبنت جماعة "الحوثيين" باليمن، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد، الهجوم؛ مبينة أنها استهدفت المنشأتين بعشر طائرات مسيرة مفخخة، وذلك رداً على الغارات السعودية ولكن الرياض استبعدت شن الهجوم من اليمن، وقالت إن المؤشرات الأولية بالتحقيقات تؤكد تنفيذ إيران للهجوم.

وحملت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك إيران مسؤولية الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية.