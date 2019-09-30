حاكم ولاية أكوبو يشكل حكومته

أصدر حاكم ولاية أكوبو الجديد، تيموثي تعبان جوج ، يوم الأربعاء ، مرسوماً قضي بتشكيل حكومته بعد شهر من تعيينه حاكماً للولاية خلفاً للراحل الجنرال جونسون قونج بيلو.

وفي المرسوم الذي تلقي راديو تمازج نسخة منه ، أقال الحاكم نائبه و عين وزراء ومستشارين جدد.

و تم تعيين إستيفن توت فوك نائباً لحاكم الولاية خلفاً للسيد ويوال موت هانق ، وتم تعيين ويوال مستشاراً لشؤون السلام.

و في مرسوم آخر، عين حاكم الولاية عدداً من الوزراء وهم: جوزيف لوال أوبانق وزيراً للحكم المحلي، والسيدة آشالا أبالا وزيرة للإعلام ، وبيتر قاتكوث ماكواج وزيراً للمالية ، وفال ريت موتليك وزيراً للبنية التحتية، وقاتويج شول للزراعة، وغردون كونق بار للتعليم ، وميري تاب كودا وزيرة للرعاية الإجتماعية ، و جورج قاتويج قونج وزيراً للتعاونيات ، وويوال كونق فوت للصحة.

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وعين الحاكم الجديد ايضاً ، قابرييل قاي ريام مستشاراً لشئون الحكم، ودوياك شول دول مستشاراً للشؤون السياسية، وتوماس أوموت مستشاراً للشؤون الأمنية ، وآنا موسيس مستشارة للرعاية الإجتماعية و النوع.

وفي حديثه إلى راديو تمازج يوم الجمعة ، قال الحاكم إنه سيكون لديه علاقات عمل جيدة مع الوزراء وأعضاء البرلمان والسكان المحليين في الولاية من أجل تقديم خدمة فعالة.

وأشار تعبان إلى أنه سيعطي الأولوية للتعليم والصحة ، قائلاً إن مواطني أكوبو كانوا معزولين عن بقية البلاد منذ عام 2013.