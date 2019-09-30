خادم الحرمين يستقبل عائلة الفغم ويقدم التعازي في الفقيد

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأثنين، أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم.

وأثنى خادم الحرمين الشريفين على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم وتفانيه في خدمة وطنه.

فيما عبر والد وإخوان وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد.

ورصد مقطع فيديو تم التقاطه قبل أداء صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز الفغم في المسجد الحرام، الأحد، حضور الدكتور مشعل آل علي والد مرتكب جريمة القتل، حيث شارك أسرة وذوي الفقيد الصلاة والعزاء والمواساة.

وظهر من خلال الفيديو الذي التقطه الإعلامي السعودي "محمد الشقاء" مواساة الدكتور آل علي لوالد الفقيد بداح الفغم.

وانتشر الفيديو المؤثر على مواقع التواصل. ورأى العديد من المغردين أن تلك اللحظات أظهرت مدى التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن في السراء والضراء، كما عكست عمق الصلات والروابط التي تجمع السعوديين الذين يعتبرون ما حدث مصابهم جميعًا.

من هو عبدالعزيز الفغم

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اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري ولد في العام 29 سبتمبر 2019

كان الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي

حيث يعتبر عبد العزيز الفغم من أبرز الشخصيات المرافقة لزاما للملك سلمان في السنوات السابقة حتى أثبت ولاءه فحاز على ترقية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017، حيث كان من عائلة حازت على ثقة الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان والده مرافقا شخصيا للملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدة 30 عام،

المؤهلات:

تخرج عبد العزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص، ثم نُقل للخدمة في الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية

حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية لتأمينه موكب الملك لسنوات وتحركاته، كما يتصدر عبد العزيز الفغم قائمة خبراء حراسة الشخصيات الهامة في الوقت الذي أظهرت فيه عدسات الكاميرات علاقته الوطيدة بالملك سلمان بن عبدالعزيز في العديد من المناسبات.

تأهل عبد العزيز الفغم لحراسة الملك سلمان بن عبدالعزيز من خلال تدريب الصاعقة ودورة صاعقة متقدمة ودورة أمن شخصيات وعديد من الدورات المختلفة، وحصل أيضا على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم،