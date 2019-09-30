الفلسطينيون يمهدون الطريق أمام مؤتمر الاستثمار العربي في القاهرة

أكد وزير الاقتصاد الوطني بالسلطة الفلسطينية "خالد العسيلي" على أهمية عقد مؤتمر استثماري عربي حول فلسطين من المقرر عقده في العاصمة المصرية بحلول نهاية عام 2019.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة الضفة الغربية في رام الله، قال عسيلي أن الاستعدادات للمؤتمر العربي الأول من نوعه قد أحرزت تقدمًا.

وأطلقت الحكومة الفلسطينية مراجعة شاملة للمنتجات الإسرائيلية في الأسواق المحلية "في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل منتجاتنا من الوصول إلى السوق الإسرائيلية".

وكشف أن السلطة الفلسطينية ستسعى إلى التحكيم الدولي من خلال محكمة متخصصة حول التحايل الإسرائيلي على "بروتوكول باريس" الذي تم توقيعه بين الفلسطينيين وإسرائيل في عام 1995 لتنظيم علاقاتهم الاقتصادية، وقد شلت هذه الخطوة الإسرائيلية تطور الفلسطينيين.

وأشار إلى الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الأردن لزيادة حجم التجارة بين الجانبين إلى مليار دولار سنويًا، وطلب إلى إسرائيل بشأن استيراد النفط من العراق

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كما وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقيات تعاون مع الاتحادات العربية لدعم العديد من القطاعات.

ووفقًا للعسيلي، فإن السلطة الفلسطينية تشارك في مناقشات مع العديد من الدول، ولا سيما الصين وروسيا والهند وإندونيسيا والسويد والنرويج وسويسرا وغيرها لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وصرح في المؤتمر الصحفي بأن الحكومة الفلسطينية منحت حوافز ضريبية لـ 13 مشروعًا برأسمال 28 مليون دولار في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة التي توفر وظائف مباشرة لـ 366 شخصًا.