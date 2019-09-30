ضربة جوية تقتل 16 شخصا من عناصر وحدات الدفاع في أفغانستان

قتل ما لا يقل عن 16 شخصا، من عناصر وحدات الدفاع الذاتي المحلية الموالية للحكومة الأفغانية، نتيجة غارة جوية وصفت بـ "الخاطئة"، في مقاطعة طاهر بشمال شرق البلاد.

ونقل موقع Ariana News، عن جواد هجري، السكرتير الصحفي لحاكم الولاية، أن الحادث، وقع في أراضي قضاء باهراك مساء أمس الأحد، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقال هجري، إن الجيش الأفغاني، تمكن من صد هجوم شنه مسلحون إرهابيون على مدينة تالوكان، عاصمة الولاية.

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وأضاف السكرتير الصحفي: "تم تنفيذ غارات جوية، ضد أماكن تجمع المسلحين، وهو ما نجم عنه تصفية وقتل 36 إرهابيا".

وأشار إلى أن الجيش، أرسل إلى المدينة، تعزيزات عسكرية بهدف السيطرة على الوضع.

ولم تعلن بعد أية من الجماعات، مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن مراقبين يعتقدون، أن حركة "طالبان" تقف خلفه.