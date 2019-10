جماهير الوداد تتشح بالسواد وتوجه رسالة قوية لـ"الكاف" (فيديو وصور)

عبر مشجعو الوداد المغربي بطريقة "راقية"، عن امتعاضهم من قرار الاتحاد الإفريقي، القاضي باعتبار فريقهم منسحبا من نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا وتتويج الترجي التونسي.

ورفع الجمهور الودادي خلال اللقاء الذي جمع الفريق الأحمر بضيفه "إف سي نواذيبو" الموريتاني أمس الأحد، في الدور التمهيدي الثاني للنسخة الحالية من دوري الأبطال، "تيفو" يصور هدف لاعب الوداد وليد الكرتي في مرمى الترجي، والذي تم إلغاؤه بداعي تسلل مشكوك في صحته، ليرفض لاعبو الوداد بعدها إكمال المباراة، وهو ما تسبب في الأزمة التي نشبت خلال نهائي "رادس" الذي أقيم في مايو الماضي، وما زالت تداعياتها متواصلة حتى الآن.

وتعمد جمهور الوداد الاتشاح بالسواد في ملعب محمد الخامس، الذي احتضن مواجهة فريقهم أمام نواذيبو، احتجاجا على قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" في أزمة مباراة النهائي مع الترجي.

كما وجه الجمهور البيضاوي رسالة قوية لـ"الكاف" باللغة الإنجليزية جاء فيها:"ONE GOAL IS ALL IT TAKES TO PROUVE HOW YOUR CORRUPTION HAS NO BRAKES"، أي أن "هدفا واحدا كان كافيا لإثبات فسادكم".

وانتهت مواجهة الوداد وضيفه نواذيبو بفوز الفريق المغربي بأربعة أهداف لهدف واحد، ليحجز مقعده في دور المجموعات.