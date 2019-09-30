إعادة فتح معبر القائم بين العراق وسوريا

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اليوم الاثنين،

فتح العراق وسوريا معبر القائم الحدودي، الذي

يقع على طريق سريع حيوي يربط بغداد ودمشق، وقد استولت عليه جماعة داعش الإرهابية في عام 2014.

ومن المتوقع أن يؤدي فتح المعبر بين مدينة القائم العراقية والبوكمال السورية إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

وتم إغلاق المعبر في عام 2012 بسبب الحرب في سوريا.

وسيطر تنظيم الدولة على القائم والبوكمال حتى عام 2017، وعندما استولت القوات السورية والعراقية على البلدات من المتطرفين.

وتم الإعلان عن هزيمة المجموعة الإقليمية في سوريا في وقت سابق من هذا العام.

ووافقت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري على عودة موجة جديدة من اللاجئين السوريين من القصير في محافظة حمص.

وكتب الناشط الإعلامي والصحافي "أحمد القصير"، الذي يتابع أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، على صفحته على فيسبوك أن النظام وافق على عودة 1200 أسرة إلى القصير على دفعتين.

وقال أن المجموعة الأولى ستضم 790 أسرة، أو 3.594 شخصًا، وستتكون المجموعة الثانية من 410 أسرة، من المتوقع أن تصدر أسماءها يوم الأربعاء.

واستعاد الجيش السوري القصير، وهي مدينة استراتيجية بالقرب من الحدود اللبنانية، في يونيو 2013 بعد هجوم عنيف قاده مقاتلو حزب الله.

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وقال أهالي القصير، أن معظم السكان تقدموا بطلب للمطالبة بالعودة إلى بلدتهم.

وقالوا "تم منح حوالي 1000 شخص التصريح في يوليو، بينما قبل يومين، قدمت هيئات الأمن السورية تصاريح لأكثر من 3500 شخص آخر".

وأوضحت المصادر أن معظم هؤلاء اللاجئين غادروا القصير في الفترة بين 2011 و2012 إلى حمص، وشرق وغرب القلمون، الحصية، وشنسار وجندار في ريف حمص.

ووفقًا للمصادر، لم يُسمح سوى لعدد صغير من اللاجئين، معظمهم من الموظفين العموميين، بالعودة إلى المنطقة في السنوات الماضية.

أما بالنسبة للأسر التي غادرت القصير إلى لبنان، فإن المصادر تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف، ويعيش معظمهم في مخيمات تحت ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية.

وعلى الرغم من طلباتهم، فقد مُنع سكان القصير الذين نزحوا إلى لبنان من العودة.

وأوضحت المصادر أن "أكثر من 170.000 لاجئ سوري عادوا إلى الوطن من لبنان، الذي يستضيف حوالي مليون لاجئ"، مضيفة أنه لم يعد أي منهم إلى القصير، التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحدود اللبنانية.