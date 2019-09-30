الملك سلمان يستقبل أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.
وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم.
وأثنى خادم الحرمين الشريفين على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم، وتفانيه في خدمة وطنه.
من جهته، عبر والد وإخوة وابنا الفقيد، عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد.
كما استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أسرة وذوي الفقيد، مقدماً لهم خالص العزاء والمواساة.
وأكد ولي العهد أن وفاة الفقيد مؤلمة للجميع، منوهاً بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته.
وأعرب والد وذوو وإخوان وابنا الفقيد عن عظيم تقديرهم لما عبر عنه ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد.
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