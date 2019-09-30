الصحة: "13" حالة إصابة جديدة بـ”الكوليرا” في ولايتي النيل الأزرق وسنار

كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع الإصابات إلى (215) إصابة بالكوليرا في ولايتي النيل الأزرق وسنار تراكمياً منذ 28 أغسطس الماضي وحتى (السبت)، منها (13) حالة جديدة، مؤكدة عدم تسجيل حالات وفيات عدا (8) حالات منذ الأسبوع الماضي.

وأكد التقرير الذي عرض في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة الصحية لمجابهة انتشار وباء الكوليرا، أمس (الأحد)، أن ولاية النيل الأزرق سجلت (5) حالات جديدة موزعة بين الروصيرص والدمازين، فيما سجلت سنار (8) حالات جديدة، منها (7) بمحلية أبو حجار، وحالة واحدة بمحلية السوكي خلال يومي الجمعة والسبت، ولفت إلى تنفيذ العديد من التدخلات لمكافحة المرض والقضاء عليه بالولايتين، مع التصدي لعدم انتقاله إلى ولايات أخرى.

ووجه أكرم علي التوم، وزير الصحة, بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بكل المحليات عبر زيادة أعمال أنشطة تعزيز الصحة بما يسهم في عمليات المكافحة على المرض، فضلاً عن التوجيه بتحديد أوجه القصور والعمل على معالجتها والوقوف على الأسباب وراء عدم تضمين تقارير الوضع الصحي بمحلية الدالي والمزموم.