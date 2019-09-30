موسكو لا تستثني ارتباط الضجة حول حديث ترامب مع زيلينسكي بفشل تحقيقات مولر

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تستثني أن تكون الضجة المثارة اليوم حول حديث ترامب مع زيلينسكي مرتبطة بفشل تحقيقات المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر.

وقال ريابكوف- في تصريحات له "إن نشر تسجيل هذه المكالمة تزامن مع أسبوع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة عالي المستوى، وتزامن مع لقاءات رئيسي الولايات المتحدة وأوكرانيا في نيويورك"، مضيفا أن تحقيقات النائب الخاص مولر "لم تأتِ بالنتائج المتوقعة، ليس فقط في الولايات المتحدة إنما في بعض العواصم الأخرى".

وتابع ريابكوف: "لهذا نشأت فكرة البحث في موضوع آخر لإيجاد نقاط ضعف، وهذا يعكس في رأيي الأجواء غير الصحية في واشنطن اليوم"، ولفت إلى أن تحقيق المدعي الخاص مولر " لم يحصل على التأثير الذي كانت تتوقعه بعض الدوائر، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في بعض العواصم الأخرى".

وسبق أن نشر البيت الأبيض نسخة عن محادثة هاتفية جرت في 25 يوليو بين ترامب وزيلينسكي، وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية أنه في المحادثة مع زيلينسكي، يمكن أن يكون ترامب قد طلب إجراء تحقيق ضد هنتر بايدن، ابن نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

Advertisements

وأكد النص المنشور أن ترامب طلب من زيلينسكي التحقيق في إقالة المدعي العام الأوكراني السابق، فيكتور شوكين، الذي حقق في أنشطة "بوريما جروب" التي كان من بين مديريها ابن بايدن، هنتر بايدن، نفسه.

وبدأ الديمقراطيون بمقاضاة ترامب في مجلس النواب، واتهموه بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات من خلال محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، بايدن.. بينما من جهته نفى ترامب هذه الادعاءات.

وقبل عامين، كان المدعي الخاص روبرت مولر قد حقق في مزاعم "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، وهو ما نفته موسكو، ووفقا لنتائج التحقيق، أكد مولر مزاعم التدخل، ومع ذلك لم يعثر على دليل على وجود "مؤامرة" بين الفائز في الانتخابات ترامب وروسيا، حيث تم نفي وجودها في كل من الكرملين والبيت الأبيض.