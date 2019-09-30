ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في الهند إلى 113 قتيلًا

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، نقلًا عن أحد المسئولين- لم تكشف عن هويته- أن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المناطق الشرقية في ولاية "أوتار براديش"، الجمعة الماضي، أسفرت عن مقتل 93 شخصًا، إضافة إلى مقتل عشرين آخرين في ولاية "بيهار" المجاورة، جراء هذه الأمطار الموسمية.
وعلى صعيد متصل، قال ضابط في الشرطة الهندية إن ارتفاع منسوب المياه دفع السلطات إلى نقل 900 سجين من أحد السجون في منطقة "باليا" الشرقية، وإن السلطات نشرت قوارب في بعض الأماكن لإنقاذ السكان من ارتفاع منسوب المياه.
يذكر أن مدينة "باتنا" عاصمة ولاية "بيهار" يقطنها نحو مليوني نسمة، قد تعرضت لأضرار بالغة، حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الكثير من الشوارع، ودخلت المنازل والمتاجر والمستشفيات، مما تسبب في خسائر كبيرة.
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