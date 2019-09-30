إندونيسيا: تواصل احتجاجات الطلاب ضد قانون جديد

واصل آلاف الطلاب في إندونيسيا تظاهراتهم ضد قانون جديد، يقولون إنه يعرقل أعمال وكالة مكافحة الفساد في البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الاثنين، أن اشتباكات اندلعت اليوم بين الطلاب المحتجين وشرطة مكافحة الشغب عندما حاول الطلاب الوصول إلى مبنى البرلمان في العاصمة الإندونيسية (جاكرتا)، بعد أن عاد الهدوء إلى حد كبير للعاصمة في الـ4 أيام الماضية.

وأضافت أن المحتجين قاموا بإضرام النيران في إطارات السيارات ورمي الشرطة بالصخور وقنابل حارقة ومفرقعات قرب الطرق المؤدية إلى البرلمان، والتي أغلقتها الشرطة.. فيما ردت الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع واستخدمت خراطيم المياه لفض الاحتجاجات.

كما شهدت مدن إندونيسية أخرى احتجاجات، من بينها (ماكاسر) المدينة الرئيسية في جزيرة (سولاوسي) الإندونيسية.