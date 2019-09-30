وقال كابولوف - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن موسكو ليس لديها أي معلومات عن الموعد المحدد لاستئناف المحادثات بين واشنطن وحركة "طالبان " - المحظورة من جانب روسيا -..مُضيفًا أن السلطات الأمريكية تبادلت وجهات النظر بهذا الشأن مع الجانب الروسي.
وأكد أهمية استئناف محادثات السلام بين الجانبين، منوها بأنه هناك حاجة الآن للتحضير للاجتماع القادم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في التاسع من سبتمبر الجاري، أن محادثات السلام مع حركة "طالبان " الأفغانية أصبحت "ميتة"، وذلك بعد أن أسفر تفجير وقع في العاصمة الأفغانية، (كابول ) عن مقتل اثنى عشر شخصا، بينهم جندي أمريكي، فيما توعدت " طالبان " بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سوف "تندم" لتخليها عن المفاوضات.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الروسي لدى أفغانستان يؤكد عزم واشنطن وطالبان استئناف محادثات السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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