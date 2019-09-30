"أبل" تسعى لاستبدال شعارها

تقدمت شركة أبل Apple الأمريكية بطلب للحصول على براءة اختراع لاستبدال الشعار الموجود في الجزء الخلفي من هواتفها بشعار مضيء.

توضح براءة الاختراع الذي تم رصده لأول مرة بواسطة موقع Apple Insider، أن الشعار يضيء عند وصول إشعارات أو عند الاتصالات الواردة بهدف جذب انتباه المستخدم.

الميزة ليست جديدة تماما، توجد ميزة مشابهة في هاتف Razer Phone 2 الذي ظهر في العام الماضي، وشركة موتورولا تستخدم شعارا مضيئا في الخلف بدلًا من مستشعر البصمات.

لا تعتبر ميزة مبتكرة، لكنها مفيدة جدا في حال كنت بعيد عن هاتفك ولا تريد تفويت اتصالات ضرورية أو رسائل خاصة.

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ولن تكون هواتف آيفون أول أجهزة أبل التي تأتي بهذه الميزة، حيث تأتي أجهزة ماك بوك القديمة والجديدة بشعار مضيء.

لم يمكن تأكيد قدوم هذه الميزة في هواتف آيفون٫ حيث تتراجع معظم الشركات بعد تسجيل براءات اختراع.

يذكر أن أبل أرسلت تحديثا لنظام تشغيلها الجديد لتحسين عمر البطارية ومعالجة مشاكل المساعد "سيري".