"أسيكس" تعتذر عن عرض محتوى إباحي على شاشات متاجرها بنيوزيلندا

أصيب متجر لشركة أسيكس اليابانية العالمية للمستلزمات الرياضية في أوكلاند بنيوزيلندا بحالة من الخجل الشديد بعد أن عرضت شاشات ترويجية كبيرة في واجهة المتجر مقاطع فيديو إباحية لعدة ساعات.

وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة "نيوزيلاند هيرالد" اليوم الإثنين إن اسيكس اتصلت بالشرطة بشأن الحادث الذي وقع صباح أمس الأحد.

وفي بيان على فيسبوك، قال متجر البيع بالتجزئة: "تمكن شخص مجهول من الوصول إلى الشاشات الموجودة أعلى متجرنا في وسط أوكلاند، وتم عرض بعض المحتوى غير المقبول على الشاشات".

وأضاف البيان: "نود أن نعتذر لأي شخص قد يكون قد رأى ذلك".

ويتم إجراء تحقيق كامل حول كيفية وصول المحتوى الإباحي إلى شاشات المتجر.

وقالت أم كانت في طريقها لتناول الإفطار في منطقة التسوق الأكثر ازدحاما في أوكلاند مع ابنها 7 أعوام لصحيفة هيرالد أن المحتوى "كان غير مناسب ومهين تماما".