وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة "نيوزيلاند هيرالد" اليوم الإثنين إن اسيكس اتصلت بالشرطة بشأن الحادث الذي وقع صباح أمس الأحد.
وفي بيان على فيسبوك، قال متجر البيع بالتجزئة: "تمكن شخص مجهول من الوصول إلى الشاشات الموجودة أعلى متجرنا في وسط أوكلاند، وتم عرض بعض المحتوى غير المقبول على الشاشات".
وأضاف البيان: "نود أن نعتذر لأي شخص قد يكون قد رأى ذلك".
ويتم إجراء تحقيق كامل حول كيفية وصول المحتوى الإباحي إلى شاشات المتجر.
وقالت أم كانت في طريقها لتناول الإفطار في منطقة التسوق الأكثر ازدحاما في أوكلاند مع ابنها 7 أعوام لصحيفة هيرالد أن المحتوى "كان غير مناسب ومهين تماما".
كانت هذه تفاصيل خبر "أسيكس" تعتذر عن عرض محتوى إباحي على شاشات متاجرها بنيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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