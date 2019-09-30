2018 الأعلى في زواج الكويتيين بأجانب

وأوضحت الإحصائيات أن العام الماضي شهد 2500 حالة زواج لكويتيين بغير كويتيات، مقابل 2253 حالة في عام 2017، و2316 عام 2016، و2306 عام 2015، و2276 عام 2014، مشيرة إلى أن إجمالي حالات زواج المواطنين الكويتيين من غير الكويتيات بلغت خلال الفترة من 2014 إلى 2019 نحو 11 ألفا و651 حالة زواج.
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