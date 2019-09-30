سول تقرر السماح بإجازة أبوة أطول الشهر المقبل

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى كوريا الجنوبية فيه إلى مساعدة المزيد من الناس على تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم العائلية، حيث إنه في الوقت الحالي، يمكن للرجال الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام عندما تنجب زوجاتهم.
وذكرت وزارة العمل أن القانون المعدل الذي تم تمديده إلى 10 أيام سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء، مشيرة إلى أنه ولتخفيف العبء المالي على الشركات الأصغر، قالت الحكومة إنها تخطط لتوفير أموال تعادل خمسة أيام من الأجر للموظفين الذكور الذين يحصلون على إجازة أبوة.
وستعمل الحكومة أيضًا على توسيع خفض ساعات العمل للموظفين الذين يبلغ عمر أطفالهم ثمانية أعوام أو أقل، وسيسمح القانون المنقح لهؤلاء الموظفين بالعمل لساعات أقصر لمدة تصل إلى عامين، مقارنة بالسنة الحالية.
وقال نائب وزير العمل إم سيو- جيونج، إنه من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في تحفيز عدد أكبر من الآباء على المشاركة في تربية الأطفال وتوسيع ثقافة الآباء والأمهات لرعاية أطفالهم.
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