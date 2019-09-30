بكين تنفي ادعاءات "ترامب" عن قيام الصين بتمويل هانتر بايدن

نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هانتر بايدن، الابن الأصغر لنائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2020 جو بايدن، يتلقى أموالاً من الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، في مؤتمر صحفي: "كل هذه الادعاءات خاطئة تمامًا"

في الأسبوع الماضي، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هانتر بايدن جعل الصين تضع 1.5 مليار دولار في صندوق.

تم تسليط الضوء على المرشح الديمقراطي البارز وعائلته في دائرة الضوء بعد أن تبين أن "ترامب" قد طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية في يوليو للنظر في صفقات هانتر بايدن التجارية السابقة مع شركة غاز أوكرانية.

وأثارت المكالمة الهاتفية فضيحة كبرى في الولايات المتحدة، مما أجبر الديمقراطيين على بدء إجراءات المساءلة ضد "ترامب"، قائلا، إنه سعى للضغط على حكومة أجنبية للمساعدة في حملته لإعادة انتخابه.

ونفى "ترامب" ارتكاب أي مخالفات واتهم الديمقراطيين بشن "مطاردة ساحرة" أخرى ضده.

وفي وقتا سابقا، قالت مصادر أمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، حذف الشركات الصينية من الأسواق الأمريكية.

وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من جهد أوسع للحد من الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية.

Advertisements

فيما قال أحدهم، إن الدافع وراء ذلك هو المخاوف الأمنية المتزايدة لإدارة ترامب بشأن أنشطة الشركات.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بعد الأخبار، التي جاءت قبل أيام من احتفال الصين بالذكرى السبعين لميلاد الجمهورية الشعبية في الأول من أكتوبر، حيث سيتم إغلاق الاقتصاد رقم 2 في العالم لمدة أسبوع من الاحتفالات.

وفي يونيو، قدم المشرعون الأمريكيون من كلا الطرفين مشروع قانون لإجبار الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية على الخضوع للإشراف التنظيمي، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول إلى عمليات التدقيق، أو شطب الوجه.

ولطالما كانت السلطات الصينية مترددة في السماح للمنظمين في الخارج بتفتيش شركات المحاسبة المحلية - بما في ذلك الشركات الأعضاء في شبكات المحاسبة الدولية الأربعة الكبرى - بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال السيناتور الجمهوري "ماركو روبيو" في ذلك الوقت: "لا ينبغي السماح لبكين بحماية الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة من الامتثال للقوانين واللوائح الأمريكية للشفافية والمساءلة المالية".

وقال أحد المصادر التي أطلعت على الموضوع أن فكرة الشطب هي آخر صيحات هذا النزاع القديم.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولها أن المسؤولين يبحثون أيضًا كيف يمكن للولايات المتحدة أن تضع قيودًا على الشركات الصينية المدرجة في مؤشرات الأسهم التي تديرها الشركات الأمريكية.