شرطة هونج كونج تتوقع "هجومًا عنيفًا" في الذكرى الصينية الـ 70

تتوقع الشرطة مزيدًا من العنف في شوارع هونج كونج يوم الثلاثاء الذي يوافق الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بعد عطلة نهاية أسبوع فوضوية أطلقوا خلالها الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين الذين أشعلوا النيران وألقوا قنابل البنزين.

وقال "تسي تشون تشونج" كبير المراقبين بفرع العلاقات العامة بالشرطة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "سيكون هناك هجوم عنيف خطير للغاية."

وأضاف: "نحن على وشك الخطر الشديد".

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 157 شخصًا، من بينهم 67 طالبًا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتُقدر أنه تم إلقاء حوالي 100 قنبلة حارقة.

وقالوا أن ثمانية من ضباط الشرطة أصيبوا.

وتقيم المجموعات الموالية للصين احتفالات صامتة في هونج كونج المقسمة وسط ناطحات السحاب المتلألئة، ووضع الفقراء في هونغ كونغ جانبًا المصاعب وانضموا إلى الاحتجاجات.

والأراضي الصينية على حافة الهاوية عشية الذكرى السنوية، حيث تتوق السلطات إلى تجنب المشاهد التي قد تحرج الحكومة المركزية في بكين.

وقالت الشرطة إنه سيتم إغلاق العديد من الطرق الرئيسية يوم الثلاثاء بالقرب من مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، حيث من المقرر إقامة حفل لرفع العلم.

وكانت عملية تنظيف ضخمة جارية اليوم الاثنين بعد أن تم تنظيف الطرق والمتاجر والمباني في جميع أنحاء المركز المالي بالرسومات على الجدران، وتحطيم نوافذ المباني الحكومية وأجزاء من الأرصفة التي اقتلعها المتظاهرون خلال الاضطرابات التي اندلعت في نهاية الأسبوع.

وتعرضت بعض محطات المترو للتخريب وتناثرت الشوارع بالحطام من حواجز الطرق وبقايا الحرائق المتفحمة.

وتم اعتقال اثنين من الناشطين البارزين في مجال الديمقراطية، الممثل "جريجوري وونج" و"فنتوس لاو" لتورطهما في الاحتجاجات اليوم الاثنين، وفقًا لممثل الجبهة المدنية لحقوق الإنسان (CHRF).

ولم تؤكد شرطة هونغ كونغ الاعتقالات على الفور.

وقالت CHRF اليوم الاثنين أن السلطات رفضت تصريحًا لمسيرة تم التخطيط لها يوم الثلاثاء من فيكتوريا بارك في منطقة كوزواي باي السياحية المزدحمة إلى طريق تشاتر، بجوار المقر الحكومي، بناءً على المخاوف الأمنية، وأكدت الشرطة في وقت لاحق ذلك.

ومن المتوقع أن يواصل المتظاهرون المظاهرات في جميع أنحاء هونغ كونغ بغض النظر.

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واتخذ زعيم المدينة "كاري لام"، محور الاضطرابات، قرارًا في اللحظة الأخيرة للاحتفال بالذكرى السنوية لجمهورية الصين الشعبية في بكين.

وأرسل الزعيم المحاصر دعوات "يطلب فيها سرور شركتك" في حفل رفع العلم وحفل الاستقبال في هونغ كونغ يوم الثلاثاء.

وكان الأمن مشدودًا حول مركز المؤتمرات، مع إغلاق الطرق وشرطة مكافحة الشغب. ويتم التخطيط لسلسلة من الإضرابات اليوم الاثنين ومن المقرر تنظيم مظاهرات متعددة يوم الثلاثاء.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان قد تم استدعاء "لام" إلى بكين بسبب تصاعد العنف في نهاية الأسبوع.

وقالت الحكومة أن "ماثيو تشونج كين تشونج"، كبير أمناء الإدارة سيحضرها في حفل الذكرى

وشهدت الاضطرابات التي وقعت في نهاية الأسبوع بعضًا من أسوأ أعمال العنف وأكثرها انتشارًا في أكثر من ثلاثة أشهر من المظاهرات المناهضة للحكومة في المركز المالي الآسيوي.

وبدأت المواجهات الأخيرة في منتصف بعد ظهر يوم الأحد واستمرت حتى وقت متأخر من الليل، حيث تجول الآلاف من المتظاهرين الملثمين في الشوارع، مواجهين لشرطة مكافحة الشغب وسط أعمدة من الغاز المسيل للدموع والحرائق المستعرة.

ويشعر المحتجون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل زاحف من جانب بكين في شؤون مدينتهم على الرغم من الوعد بالحكم الذاتي عندما انتهى الحكم البريطاني عام 1997.

وكان السبب وراء الاحتجاجات هو التشريع المخطط له، والذي تم سحبه الآن، والذي كان من شأنه أن يسمح بإرسال الأشخاص إلى الصين القارية لمحاكمتهم، على الرغم من أن هونغ كونغ لديها قضاء مستقل يحظى باحترام كبير.

ومنذ ذلك الحين توسعت الاحتجاجات إلى دعوات للاقتراع العام.

وقالت الشرطة أن أحد الضباط أطلق طلقة تحذيرية بعد أن "حاصرتهم وهاجمتهم مجموعة كبيرة من المحتجين العنيفين" يوم الأحد.

واصيب صحفي اندونيسي في عينه برصاصة مطاطية يوم الاحد ونقل الى المستشفى. وأكدت القنصلية الإندونيسية إصابة أحد مواطنيها.

