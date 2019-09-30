النمسا: مشاورات تشكيل الائتلاف القادم ستركز على الاقتصاد

وتصدر "حزب الشعب" بزعامة كورتس، والخضر، نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت يوم أمس، حيث حصل حزب كورتس على 37% من الأصوات والخضر على 14%.
ويخطط "حزب الحرية" اليميني المتشدد شريك كورتس في الائتلاف السابق للانضمام للمعارضة، وقد مُني الحزب بخسارة كبيرة في انتخابات، يوم أمس، بعد فضائح فساد طالته في الفترة الماضية.
وقال كورتس في تصريحات إذاعية إن "التحدي سيكون هو ضمان نمو اقتصادي جيد في المستقبل"، مشيرا إلى المخاوف من حدوث ركود في ألمانيا، وتعثر مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن كورتس كان يركز في الماضي على سياسات متشددة للهجرة، فإنه لم يعتبرها، خلال المقابلة، قضية رئيسية أو شرطا في محادثات تشكيل الائتلاف القادم.
كما أن الخضر، الذي كانوا يعارضون سياسات كورتس بشأن الهجرة، لم يتطرقوا اليوم إلى هذه المسألة، إلا أنهم شددوا على أن السياسات المرتبطة بالمناخ هي القضية الأكثر أهمية.
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