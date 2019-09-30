العراق: إسرائيل مسئولة عن هجمات الحشد الشعبى

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الإثنين إن التحقيقات في هجمات الآونة الأخيرة على مواقع الحشد الشعبي بالعراق تشير إلى مسئولية إسرائيل.

ونقلت القنوات العراقية عن عبدالمهدي قوله: "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".