قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الإثنين إن التحقيقات في هجمات الآونة الأخيرة على مواقع الحشد الشعبي بالعراق تشير إلى مسئولية إسرائيل.
ونقلت القنوات العراقية عن عبدالمهدي قوله: "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: إسرائيل مسئولة عن هجمات الحشد الشعبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.