فرنسا ترفع درجة التأهب عقب حريق "لوبريزول"

وقالت الوزيرة الفرنسية - في حوار خاص لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية، اليوم الإثنين، إن السلطات الفرنسية قامت بحظر حصاد المحاصيل والأغذية ذات الأصل الحيواني في عدة بلديات في منطقة "أوت دو فرانس" التي تأثرت بأعمدة دخان الحريق وذلك كإجراء وقائي.
وأوضحت أنه تم فحص المصنع عشر المرات في غضون عامين، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات خطيرة، ولكن هناك رائحة وصفتها بـ"المقلقة للغاية" لافتة إلى عدم وجود مشكلة صحية، فيما تم وضع خمسة أشخاص تحت الملاحظة الدقيقة بعد إصابتهم بمشاكل في الجهاز التنفسي.
وكان رئيس إدارة منطقة النورماندي "بيار أندريه دوران" قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أنه تم إخلاء شريط يبلغ عرضه خمسمائة متر حول موقع الحريق.. وعدم تسجيل إصابات.
يذكر أن شركة "لوبريزول" هي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وتقديم مضافات الزيوت والبترول، بالإضافة إلى المضافات القائمة على "البوليمر " والمضافات الكيميائية.
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