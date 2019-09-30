كانت الوزارة تعهدت في وقت سابق بالتحقيق في إجراءات إيقاف القروي منذ 23 أغسطس الماضي بعد إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده وشقيقه غازي، في قضية تتعلق بفساد مالي قامت بتحريكها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ سبتمبر عام 2016.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر بالوزارة اليوم قوله إن مجلس القضاء العدلي تلقى تقريرا من التفقدية العامة (جهاز رقابي) يتعلق بإجراءات الإيقاف، وقد أقر التقرير بأنها سليمة وتتوافق مع قوانين المجلة الجزائية.
وقال المحامي عماد بن حليمة، عضو هيئة الدفاع عن القروي- في تصريحاته: إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب الإفراج إلى دائرة الاتهام بمحكمة تونس العاصمة، وهو الطلب الثالث من أجل الإفراج عن نبيل القروي.
وأوضح المحامي أن المحكمة ستنظر في الطلب، بعد غد الأربعاء، ورفض قاضي التحقيق مطالب سابقة بالإفراج بدعوى عدم الاختصاص.
وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري وضعا معقدا من أجل إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي في السباق الرئاسي، خلال الدور الثاني والمقرر يوم 13 أكتوبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس: إجراءات إيقاف المرشح الرئاسى نبيل القروى قانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.