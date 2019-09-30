بعد 8 جولات فقط.. تأثير تركي آل الشيخ يظهر على نتائج ألميريا

قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بشراء نادي ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني منذ فترة ليبدأ تجربة استثمارية رياضية جديدة ثانية بعد تجربته المميزة مع فريق بيراميدز المصري التي خلقت صدى قويًا بالدوري المصري.

لمسات تركي آل شيخ بنادي ألميريا وإحداث الفارق

وظهرت التطورات التي قام بها تركي آل الشيخ على النادي بشكل واضح سواء تغيير المدرب أو إدارة الكرة بالنادي أو رحيل بعض اللاعبين والتعاقد مع لاعبين على مستوى أعلى.

وعلى الرغم من خسارة نادي ألميريا أمس الأحد على يد نادي قادش بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الدرجة الثانية الإسباني ولكن حقق الفريق أفضل انطلاقة له منذ 4 مواسم كاملة.

أفضل انطلاقة لنادي ألميريا منذ 4 مواسم

وحقق ألميريا أفضل انطلاقة له بالدوري الإسباني في أول 8 جولات فقط له بالبطولة حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحده فقط.

ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" نتائج نادي ألميريا في المواسم الأربعة الأخيرة في أول 8 جولات كالآتي:

- موسم 2018-2019

حقق ألميريا الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيده وخسر 4 مباريات.

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- موسم 2018-2017

فاز النادي في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

- موسم 2017-2016

لم يفز ألميريا في أي مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات.

- موسم 2016-2015

فاز ألميريا في مباراتين وتعادل مثلهم وخسر 4 مباريات.

وفي النهاية هل يكون هذا الموسم بما أنه الأفضل حتى الآن لنادي ألميريا يكون أيضا موسم الصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز تحت قيادة تركي آل شيخ.

ترتيب نادي ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني

ويتواجد نادي ألميريا في المركز الثاني من ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن نادي قادش صاحب الصدارة.