وزارة التربية والتعليم بالأردن تأمر باستئناف الدراسة غدًا

أمرت وزارة التربية والتعليم في الأردن، مدراء مديريات التربية والتعليم، بالتزام جميع مدراء مدارس المملكة بنصوص أسس النجاح والإكمال والرسوب المرتبطة بحضور والتزام طلبة المدارس بالدوام اعتباراً من الغد الثلاثاء.

وأكد وزير التربية والتعليم وليد المعاني، في كتاب أصدره اليوم الإثنين، أن هذه التعليمات تأتي امتثالاً لقرار صادر عن المحكمة الإدارية، والمتضمن وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتاً، حتى البت في الدعوى المرفوعة من قبل أولياء أمور طلبة، حسب ما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الإثنين.

وقد دعا المعلمون بالمدارس الحكومية في الإردن، إلى استمرار إضرابهم لليوم الثاني استجابة لقرار نقابة المعلمين، التي دعت إلى اضراب مفتوح بالمدارس بدأ منذ أمس الاحد للمطالبة بزيادة الأجور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وذكرت الوكالة، أن المدارس الحكومية بالمملكة خلت من الطلبة إلا من أعداد قليلة منهم، ما لبثوا أن عادوا لمنازلهم بعد انتهاء الطابور الصباحي الذي التزم المعلمون والمعلمات بالمدارس به دون التوجه للغرف الصفية.

وحسب الوكالة، دفع استمرار الإضراب وتمسك نقابة المعلمين به، أولياء أمور الطلبة لعدم إرسال أبنائهم للمدارس، في حين وصلت أعداد قليلة جداً من الطلبة للمدارس، حيث خلت اليوم ساحات معظم المدارس من الطلبة، ولوحظ عودة أعداد منهم لمنازلهم.

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ويأتي الإضراب بعد فشل لقاءات واجتماعات واتصالات، جرت بوساطة نيابية، بين نقابة المعلمين والحكومة.

وتتمسك النقابة بزيادة نسبتها 50%على رواتب المعلمين كافة، فيما تصر الحكومة على تطبيق نظام مزاولة المهن التعليمية، والذي تقول إنه يتيح علاوات تصل إلى 250 % مقترنة بنوعية الأداء.

بدأ معلمو المدارس الحكومية الأردنية الأحد إضرابا عن العمل اعتراضا على رواتبهم التي يعتبرونها "الأدنى بين موظفي الدولة" وذلك عقب اجتماعين بين نقابة المعلمين وأعضاء من الحكومة الجمعة والسبت من دون التوصل إلى أي اتفاق، ما اعتبره المعلمون رفضا لطلبهم بمنحهم علاوات على رواتبهم تقدر بـ50%.

عقب رفض الحكومة الأردنية منح قطاع المعلمين علاوات على رواتبهم التي يعتبرونها الأدنى بين موظفي الدولة، بدأ معلمو المدارس الحكومية في البلاد صباح الأحد إضرابا مفتوحا على أن ينتهي بتحقيق علاوة للمعلمين بنسبة 50 %.

وتم اتخاذ قرار الإضراب بالإجماع خلال اجتماع عقد مساء السبت لمجلس نقابة المعلمين.