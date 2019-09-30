قيادي بالمؤتمر الوطني يتحدث عن علاقة الحزب بفض اعتصام القيادة العامة

تحدث القيادي بحزب المؤتمر الوطني، محمد الحسن الأمين، عن علاقة الحزب بأحداث فض إعتصام القيادة العامة بالخرطوم .

وقال القيادي في النظام البائد، ان لا صلة لحزب المؤتمر الوطني في أحداث فض الاعتصام مشيرًا الى إنه إذا كانت هنالك جهة لديها دلائل ومعلومات تؤكد ارتكاب جهة ما لجرائم فض الاعتصام فعليها تقديمها لأن القانون يعتمد على الدلائل والبراهين لاثبات التهم، وفقًا لما نقلته صحيفة الانتباهة .

وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان السودانية الثلاثاء أن سجلات الشرطة أظهرت مقتل 85 شخصا في عملية أمنية استهدفت المتظاهرين في يونيو الماضي، وهي حصيلة أقل من تلك التي أعلنها آنذاك قادة الحركة الاحتجاجية.

وفي الثالث من يونيو، هاجم مسلحون ببزات عسكرية اعتصاما استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم وأطلقوا النار على المحتجين وضربوهم في عملية شكلت صدمة بالنسبة للمراقبين الدوليين.

وذكر “تحالف الحرية والتغيير” الذي قاد الاحتجاجات أن 127 شخصا على الأقل قتلوا وجرح المئات في العملية الأمنية التي استمرت لعدة أيام.