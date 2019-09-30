“تجمع المهنيين”: مليشيات “منفلته” قتلت اثنين في درافور

الاناضول ـ قال تجمع “المهنيين السودانيين”، الأحد، إن مليشيات “منفلته” قتلت اثنين وإصابت 8 آخرين بولاية وسط دارفور، غربي البلاد.



جاء ذلك في بيان للتجمع قائد الحراك الإحتجاجي بالبلاد، نشره عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك”.

وأضاف “ارتكبت مليشيات منفلته، تم تسليحها منذ عهد النظام المباد (نظام عمر البشير) ضمن ما يعرف بحرس الحدود، الأحد، جريمة جديدة بمحلية مكجر، ولاية وسط دارفور”

وأوضح أن المليشيات استباحت قرية “سندو” وعدد من القرى بمكجر بولاية وسط دارفور، وارتكبت جرائم ضمن سلسة الانتهاكات المتواصلة من قبل هذه المليشيات التي تمتهن النهب وترويع المزراعين وإتلاف ممتلكاتهم.

وتابع” راح ضحية الهجوم اثنان من المواطنين و8 جرحي ولايزال آخرين في عداد المفقودين”.

وحمل تجمع المهنيين حكومة ولاية وسط دارفور والجهات الأمنية المسيولية الكاملة في حفظ أمن المواطنين.

ولم يتسن الحصول على أي تعليق فوري من السلطات السودانية بشأن تلك الاتهامات.

وحرس الحدود أسسها الزعيم القبلي، موسى هلال، من محاربين منسوبين للقبائل العربية في دارفور، قاتلت إلى جانب الحكومة منذ اندلاع الحرب في 2003 بالإقليم،ولاحقا ألحقها الرئيس المعزول عمر البشير بالجيش السوداني.

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.