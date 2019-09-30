مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة بولاية فلوريدا الأمريكية

وبحسب شبكة "آي بي سي" الأمريكية، تحطمت الطائرة "سيسنا 421" في منطقة مليئة بالأشجار قبالة الطريق الدولي 44 في ديلاند، حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي".
وقال بيان صادر عن مكتب شريف مقاطعة "فولوسيا"، التي وقع بها الحادث، "إن المسعفين اكتشفوا الضحايا الثلاثة في مكان الحادث دون نبض".
ورأى العديد من الأشخاص في المنطقة الطائرة تنخفض، وتم إغلاق جزء من الطريق السريع بعد الحادث. في لم يتم الكشف عن هويات الضحايا.
تم إخطار الإدارة الفيدرالية للطيران والسلامة الوطنية للنقل، بحادث التحطم ولا توجد معلومات إضافية عن الحادث، وفقا للشبكة الأمريكية.
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