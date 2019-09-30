اليوم.. حمدوك يشارك في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

قال سفير السودان لدى باريس دفع الله الحاج علي، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيشارك، الإثنين، في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

ووصل حمدوك إلى باريس، الأحد، على رأس وفد سوداني رفيع المستوى لإجراء مشاورات مع الحكومة الفرنسية لتخفيف ديون السودان وتطوير العلاقات بين البلدين.

وتقام الإثنين، وهو يوم حداد وطني، عند الساعة 09,30 (07,30 ت غ) أولا مراسم للعائلة قبل مراسم تكريم عسكرية في باحة مبنى ليزانفاليد بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.

على أن تلي ذلك جنازة بحضور ماكرون الساعة 12,00 بكنيسة سانت سولبيس في باريس.

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ومن المقرر أن يحضر عدد من القادة الاجانب جنازة شيراك. وأعلن نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة حضورهم.

وكان الرئيس الالماني ورئيس الحكومة البلجيكية ورئيس المفوضية الاوروبية أعلنوا منذ الجمعة حضورهم.

ثم تتالت الاعلانات وبين من أعلنوا حضورهم الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والايطالي سيرجيون مارتاريلا والكونغولي دوني ساسو نغيسو.

كما يشارك أيضا رئيس حكومة المجر فيكتور اوربان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.