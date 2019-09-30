مجلس السيادة: دارفور لن تعود خطوة واحدة إلى الحرب

وحذر دقلو، خلال لقائه، مساء أمس الأحد، مع قيادات النشاط الرياضى فى ولاية جنوب دارفور، من انتشار السلاح، داعيًا الجميع إلى تكاتف وتعاون الجميع للوصول بالسودان إلى بر الأمان.
وأكد أن التغيير الذى ينشده الشعب السودانى يجب أن يُبنى على الوضوح والبعد عن الأكاذيب، مطالبًا قيادات جنوب دارفور بتشديد الرقابة على السلع المدعومة خصوصًا الدقيق والوقود.
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