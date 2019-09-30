يسعى مانشستر يونايتد لإستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف أرسنال فى التاسعة مساء اليوم بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال فى الدورى الإنجليزى

ويحتل ارسنال المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على مانشستر يونايتد صاحب المركز الـ 11.

ويدخل ارسنال مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما تغلب في الجولة الماضية على استون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي بنتيجة 3 – 2، قبل أن يحجز مقعده في دور الـ 16 بمسابقة كأس الرابطة بالفوز على نوتنجهام فوريست بخماسية نظيفة.

في حين يدخل مانشستر يونايتد مباراة وسط نتائج مخيبة للأمال بعدما حقق فوزين في 6 مباريات خاضها بمسابقة الدوري الانجليزي هذا الموسم، كما تأهل إلى الدور الثالث في مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بصعوبة بالغة من خلال الفوز على روشيديل بركلات الترجيح.

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وفاز مانشستر يونايتد فى مباراتين فقط على تشيلسى وليستر سيتي، فيما تعادل مع وولفرهامبتون وساوثهامبتون، وخسر أمام كريستال بالاس ووست هام يونايتد ضمن منافسات الدورى الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يفتقد مانشستر يونايتد في مباراة اليوم لجهود انتوني مارسيال ديوجو دالوت وأنخيل جوميز بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة ماركوس راشفورد، وبول بوجبا للسبب ذاته.

وقال أولى سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد فى تصريحات لموقع "جول" العالمي: "بوجبا تعرض لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة الكأس، لذلك دعونا نرى كيف سيتعافى من الإصابة".

وأضاف المدير الفنى لنادى مانشستر يونايتد: "أنتونى مارسيال سيواصل غيابه عن المشاركة فى مباراة أرسنال، اللاعب سيعود للمشاركة فى المباريات عقب فترة التوقف الدولية".

في حين يفتقد ارسنال في مباراة اليوم لجهود ألكسندر لاكازيت الذي مازال يُعاني من الإصابة حتى الآن، كما سيفتقد أرسنال لخدمات الظهير الأيمن أينسلي مايتلاند نيلس لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة "الجانرز" ضد أستون فيلا.