محمد بن سلمان: النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، تعقيبا على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشأتا النفط التابعتان لأرامكو السعودية ، نأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضروريا والحل السياسي أفضل بكثير، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستصل إلى أسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران.

جاء ذلك في حوار على قناة CBS الأمريكية، أجرته المذيعة نورا دونيل، مراسلة برنامج ”60 دقيقة“، في جدة، الثلاثاء الماضي، وهو ثاني حوار تجريه القناة مع الأمير محمد بن سلمان بعد لقاء 2018.

وأضاف بن سلمان إنه يتفق مع وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين من قبل إيران هو عمل حرب، مشيرا إلى أنه عمل أحمق لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم النفطية، فالهجوم ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية.

وقال إن حربا بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي، مشيرا بالوقت ذاته إلى ضرورة ردع إيران، قائلا ”إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران فسنرى المزيد من التصعيد، كما سيصل النفط لأسعار خيالية“.

وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية باللوم في الهجمات على إيران. ونفت إيران أي تورط في هذه الهجمات.

وفيما يتعلق بالملف اليمني، أكد بن سلمان أن الحل السياسي سيكون متاحا وأسهل في حال أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي.