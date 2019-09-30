جاء ذلك في حوار على قناة CBS الأمريكية، أجرته المذيعة نورا دونيل، مراسلة برنامج ”60 دقيقة“، في جدة، الثلاثاء الماضي، وهو ثاني حوار تجريه القناة مع الأمير محمد بن سلمان بعد لقاء 2018.
وأضاف بن سلمان إنه يتفق مع وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين من قبل إيران هو عمل حرب، مشيرا إلى أنه عمل أحمق لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم النفطية، فالهجوم ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية.
وقال إن حربا بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي، مشيرا بالوقت ذاته إلى ضرورة ردع إيران، قائلا ”إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران فسنرى المزيد من التصعيد، كما سيصل النفط لأسعار خيالية“.
وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية باللوم في الهجمات على إيران. ونفت إيران أي تورط في هذه الهجمات.
وفيما يتعلق بالملف اليمني، أكد بن سلمان أن الحل السياسي سيكون متاحا وأسهل في حال أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان: النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.