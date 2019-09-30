ولي العهد السعودي: هجمات أرامكو عمل حربي من قبل إيران

قال ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو على أن الهجوم على منشأتي النفط كان عمل حرب من إيران.

وأضاف محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية: "إذا لم يتخذ العالم إجراء قويا وحازما لردع إيران، فسنشهد مزيدا من التصعيد الذي يهدد المصالح العالمية".

وشدد ولي العهد السعودي على أنه يفضل الحل السلمي، لأن ذلك "أفضل بكثير من الحل العسكري". وأضاف أن الحرب بين السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

كما قال ولي العهد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني لصياغة صفقة جديدة بشأن برنامج طهران النووي ونفوذها في الشرق الأوسط.

وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية باللوم في الهجمات على إيران. وتنفي طهران أي تورط لها.