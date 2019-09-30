وبحسب موقع The Verge الأمريكى، يمكن الآن لصناع المحتوى تلقي الآلاف من التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، مما يجعل نظام التصفية قويًا وفعالًا للتفاعل مع المشاهدين، كما يعد نظام البحث هو أفضل ميزة توفرها الشركة للمبدعين.
ويوجد في يوتيوب حاليا نظام تصفية، لكنه ليس قويًا تمامًا، فعلى سبيل المثال، الإحباط الشائع الذي تعاملت معه الشركة في الماضي هو الاستخدام المحدود للبحث عن الكلمات الرئيسية حيث جاء في مدونة يوتيوب "في السابق ، أظهر البحث بالكلمة الرئيسية فقط التعليقات التي تطابقت تمامًا، لكن مع هذا التحديث ، سترى نتائج البحث تتجاوز المطابقة التامة.
فيما لا تزال الشركة تعمل على إضافة المزيد من الخيارات إلى نظام التصفية، وقد تضمنت الأمثلة السابقة للميزات التي تمت إضافتها إلى تصفية التعليقات قلوب منشئي المحتوى، والتي تتيح لمستخدمي يوتيوب الإعجاب بتعليقات الأشخاص، وتثبيت تعليق فى الأعلى، ومنح المنشئين سيطرة على مراجعة التعليقات.
كانت هذه تفاصيل خبر يوتيوب يطرح نظاما يسهل على صناع المحتوي.. ماذا فعل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.