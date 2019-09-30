يوتيوب يطرح نظاما يسهل على صناع المحتوي.. ماذا فعل؟

أدخلت خدمة الفيديو الشهيرة "يوتيوب" نظام تصفية "فلترة" محدّث لإدارة أقسام التعليقات، بهدف تسهيل قيام منشئ المحتوي بالعثور على الأسئلة وفصل التعليقات حسب عدد المشتركين.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، يمكن الآن لصناع المحتوى تلقي الآلاف من التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، مما يجعل نظام التصفية قويًا وفعالًا للتفاعل مع المشاهدين، كما يعد نظام البحث هو أفضل ميزة توفرها الشركة للمبدعين.

ويوجد في يوتيوب حاليا نظام تصفية، لكنه ليس قويًا تمامًا، فعلى سبيل المثال، الإحباط الشائع الذي تعاملت معه الشركة في الماضي هو الاستخدام المحدود للبحث عن الكلمات الرئيسية حيث جاء في مدونة يوتيوب "في السابق ، أظهر البحث بالكلمة الرئيسية فقط التعليقات التي تطابقت تمامًا، لكن مع هذا التحديث ، سترى نتائج البحث تتجاوز المطابقة التامة.

فيما لا تزال الشركة تعمل على إضافة المزيد من الخيارات إلى نظام التصفية، وقد تضمنت الأمثلة السابقة للميزات التي تمت إضافتها إلى تصفية التعليقات قلوب منشئي المحتوى، والتي تتيح لمستخدمي يوتيوب الإعجاب بتعليقات الأشخاص، وتثبيت تعليق فى الأعلى، ومنح المنشئين سيطرة على مراجعة التعليقات.