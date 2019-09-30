الأندية المتأهلة لدور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

أسدل الستار على دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بتأهل 16 فريقا، ومعهم 16 فريقا الخاسرين فى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ونجح النادى المصرى فى التأهل إلى دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية، بعد فوزه على ماليندي الزنجباري 7-2 بنظام الذهاب والإياب، فيما تأهل بيراميدز إلى دور الـ32 مكرر أيضًا بعد اجتيازه عقبة شباب بلوزداد الجزائري 2-1 . الفرق المتأهلة إلى دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية 1- موتيما بمبي الكونغو 2- بيدفيست بطل جنوب أفريقيا 3- تي إس جالاكسي جنوب إفريقيا 4- زاناكو زامبيا 5- برولين إف سي أوغندا 6- تريانجل زيمبابوي 7- أدجوبي بنين 8- حسنية أغادير المغرب 9- نهضة بركان المغرب 10- المصري مصر 11- بانداري كينيا 12- إينوجو رينجرز نيجيريا 13- دجولبيا مالي 14- سان بيدرو كوت ديفوار 15- بيراميدز مصر 16- بارادو الجزائر Advertisements الأندية المنتقلة لدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية من دورى أبطال أفريقيا 17- حوريا كوناكري الغيني 18- كمبالا سيتي أوغندا 19- كوتي دي أور سيشيل 20- إليكت سبورت تشاد 21- يانج أفريكانز تنزانيا 22- يونياو دو سونجو موزمبيق 23- كانو سبورت غينيا الاستوائية 24- النصر ليبيا 25- جور ماهيا كينيا 26- فوسا جينيور مدغشقر 27- كارا توغو 28- أشانتي كوتوكو غانا 29- جينيراسيون فوت السنغال 30- بريميرو دي اوجوستو أنجولا 31- إف سي نواذيبو موريتانيا 32- أنيمبا نيجيريا

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