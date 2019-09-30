ميلان يستعيد رقما سلبيا غائبا منذ 81 عاما بالدورى الإيطالى

سجل ثلاثية فريق فيورنتينا ايريك بولجار من ضربة جزاء، جايتانو كاستروفيلي و فرانك ريبيرى فى الدقائق 14، 66 و 70، بينما سجل هدف ميلان الوحيد رافائيل لياو فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.
ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن الروسونيرى، خسر 4 مباريات فى أول 6 جولات من الكالتشيو، للمرة الأولى منذ موسم 1938 – 1939.
وتلقى ميلان 4 هزائم هذا الموسم فى الدوري الإيطالي، أمام أندية أودينيزي 1 – 0، إنتر ميلان 2 – 0، تورينو 2 – 1 وأخيرا أمام فيورنتينا بنتيجة 3 – 1.
وتقهقر الروسونيرى إلى المركز السادس عشر، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بعد مرور 6 جولات من الكالتشيو، بينما يتصدر إنتر ميلان برصيد 18 نقطة.
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