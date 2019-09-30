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ميلان يستعيد رقما سلبيا غائبا منذ 81 عاما بالدورى الإيطالى

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تلقى ميلان، رابع هزيمة له هذا الموسم فى الدورى الإيطالى، على يد ضيفه فريق فيورنتينا، بنتيجة 3 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الكالتشيو.

سجل ثلاثية فريق فيورنتينا ايريك بولجار من ضربة جزاء، جايتانو كاستروفيلي و فرانك ريبيرى فى الدقائق 14، 66 و 70، بينما سجل هدف ميلان الوحيد رافائيل لياو فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.

ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن الروسونيرى، خسر 4 مباريات فى أول 6 جولات من الكالتشيو، للمرة الأولى منذ موسم 1938 – 1939.

وتلقى ميلان 4 هزائم هذا الموسم فى ، أمام أندية أودينيزي 1 – 0، إنتر ميلان 2 – 0، تورينو 2 – 1 وأخيرا أمام فيورنتينا بنتيجة 3 – 1.

وتقهقر الروسونيرى إلى المركز السادس عشر، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بعد مرور 6 جولات من الكالتشيو، بينما يتصدر إنتر ميلان برصيد 18 نقطة.

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