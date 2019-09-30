نجمة شهيرة تعلن اعتزالها الفن.. من هي؟

أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز، اعتزال الفن بصورة مؤقتة.

وأشارت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها حصلت على استراحة من نشاطها الفني، خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها منذ أكثر من 6 أشهر، من أجل التركيز على ما تريده في الحياة.

استعراضات غنائية

وشاركت بريتني سبيرز عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، رسالة مع صور لعدد من الاستعراضات الغنائية التي قدمتها في حفلاتها السابقة.

وقالت: "أتمنى ألا تنسوني، لقد أخذت هذه المرحلة الانتقالية في حياتي للتركيز على ما أريده حقا".

وتابعت لجمهورها: "لقد كنت أعمل بدون توقف منذ أن كنت في الثامنة من عمري، وقالت إنه من الجيد أحيانا التوقف والتأمل، أفتقدكم جميعا... لدي حقا أفضل المعجبين في العالم".

غيابها عن الساحة الفنية

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يشار إلى أن بريتني سبيرز غائبة عن الساحة الفنية، لفترة تفوق الستة أشهر، منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني، بسبب رغبتها في مساندة والدها، بعد إصابته بتمزق في القولون يهدد حياته.

وأوضحت سبيرز وقتها أنها تخصص تركيزها وطاقتها لرعاية عائلتها.

وقالت: "تجمعني بعائلتي علاقة خاصة جدا، وأريد أن أكون مع عائلتي في هذا الوقت تماما مثلما كانوا متواجدين دائما من أجلي".

عن بريتني سبيرز

وأصبحت بريتني سبيرز ظاهرة في عالم البوب عام 1999 بأغنيتها الشهيرة "بيبي وان مور تايم"، ثم بأغنيات ناجحة مثل "سترونغر" و"أوبس آي ديد إيت آجين"، وعادت إلى الأضواء أواخر عام 2008 بألبوم غنائي وجولة عالمية أطلقت عليها اسم "سيركس"، وتحيي حفلات في لاس فيغاس منذ 2014.

