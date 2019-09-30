- موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال :-
وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق مانشستر يونايتد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر مساء يوم الاثنين بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب.
- القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد :-
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
- موقف مانشستر يونايتد وارسنال في الدوري الإنجليزي :-
ويحتل فريق أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة بعد ست مباريات خاضها هذا الموسم، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط فقط. وتعد هذة المباراة هي اخر مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد لعب 8 مباريات يوم السبت الماضي، ومباراة واحدة يوم الأحد بين فريقي ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.
ويرغب فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره من أجل التساوي مع أرسنال في عدد النقاط بجدول الترتيب وملاحقة الأندية التي تصارع على مراكز المقدمة هذا الموسم بالبطولة الإنجليزية.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يوم الاثنين 30/9/2019 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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