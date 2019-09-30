التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار خلال المباراة، من أجل تعويض خسارة النقاط في الست جولات الماضية وأيضاً اللحاق بركب الكبار في مقدمة جدول ترتيب البريمرليج.
ويأتي التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد :-
ديفيد ديخيا - اشلي يونج - وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - ماتيتش - بول بوجبا - انتوني مارسيال - ماكتوميناي - دانيل جيمس - جيسي لينجارد.
بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :-
لينو - ديفيد لويز - سوكراتيس - تشامبرز - كولاسيناك - سيبايوس - لوكاس توريرا - جندوزي - تشاكا - نيكولاس بيبي - ايميريك اوباميانج.
- موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال :-
وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق مانشستر يونايتد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر مساء يوم الاثنين بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب.
- القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد :-
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
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