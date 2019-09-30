الأردن وتركيا توقعان اتفاقية إطارية بدلا من التبادل التجاري

بعد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين عمان وأنقرة، توقع الأردن وتركيا اتفاقية إطارية بهدف بناء تفاهمات جديدة مشتركة لرسم خريطة علاقات تجارية واستثمارية بين البلدين.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية في تصريح لوسائل إعلام محلية إن "الاتفاقية الإطارية" بمثابة مدخل يتم من خلاله التفاوض للتوصل الى تفاهمات تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

إلا أن الاتفاقية بحسب صحيفة الغد الأردنية لا تتضمن أي التزام بتخفيض الرسوم الجمركية أو منح أفضلية للسلع التي يتم تبادلها بين البلدين.

وقال وزير الصناعة والتجارة إن الأردن سيتعامل مع كافة الملفات الاقتصادية والاتفاقيات بما يتلاءم مع مصلحة الاقتصاد الوطني وبما يخدم الصناعة الوطنية ويضمن عدم التغول عليها او منافستها في السوق المحلي الأردني بشكل غير عادل.

وتراجعت الصادرات الأردنية إلى تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 47.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل تراجعت الواردات الأردنية من تركيا في ذات الفترة بنسبة 28.7 % بالمقارنة للعام الماضي.