روسيا تعلن إخماد جميع الحرائق في البلاد

موسكو - سبوتنيك. وقالت الهئية في بيان: "30.09.2019 في تمام 12 صباحا، لا يوجد أي حريق في غابات روسيا".
وأشار البيان إلى أنه تم السيطرة على أخر حريق للغابات أمس.
وقد أعلن رئيس وكالة الغابات الفيدرالية الروسية بالنيابة، ميخائيل كلينوف، في وقت سابق، أن إجمالي مساحة حرائق الغابات لهذا العام وصلت حوالي 9 ملايين هكتار، الأمر الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض الأقاليم واستنفار القوات المسلحة الروسية.
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