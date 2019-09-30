تخفيض رسوم ترخيص المركبات العامة بالخرطوم

أعلن والي الخرطوم أحمد عابدون، إنضمام (230) بصاً لحل ضائقة المواصلات بالولاية أكد أنها وصلت من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وكشف أن الولاية ستستقبل خلال الفترة القادمة (390) بصاً من ذات الدول لحل مسألة المواصلات بالولاية.
وعقدت اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد إجتماعها اليوم “الأحد” بمجلس الوزراء برئاسة وزير الحكم الإتحادي د.يوسف آدم الضي بحضور وزراء الداخلية ،الطاقة والتعدين ،الشباب والرياضة ،وعدد من الجهات المعنية ذات الصلة.
وإستعرض الإجتماع مهام وإختصاصات اللجنة المتمثلة دراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد وتقديم مقترحات عملية للمعالجة على المدى القصير والمتوسط والطويل .
وأوضح والى الخرطوم الفريق أن الإجتماع وقف على جهود حكومة ولايته بشأن حل ضائقىة المواصلات بالولاية.
وقال إن الإجتماع أمن على ضرورة تضافر الجهود بين الوزارات والجهات ذات الصلة لحل مسألة المواصلات ، وتفعيل القطارات المحلية بولاية الخرطوم ، وأكد أن الإجتماع أمن أيضاً على تخفيض رسوم الترخيص للمركبات العاملة في المواصلات بولاية الخرطوم لمدة شهر.
إعلام مجلس الوزراء
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