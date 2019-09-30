تفاصيل التأشيرة السياحية الجديدة للمملكة العربية السعودية

استقبلت المديرية العامة للجوازات، من خلال إداراتها في منافذ المملكة العربية السعودية، السياح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية، التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة الجمعة الماضية.
وأوضحت المديرية - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد - أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية (Visa.visitsaudi.com) أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة.
وأشارت إلى أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يومًا خلال السنة الواحدة.
تأتي هذه التأشيرات السياحية ضمن الخطة السعودية لتوفير مليون فرصة عمل والوصول إلى 100 مليون سائح بحلول عام 2030، ومن أهم ميزات التأشيرة السياحية السعودية، أن حامل التأشيرة يمكنه الاستفادة منها في أداء العمرة.
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