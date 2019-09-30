وزير الصناعة يؤكد ضرورة الاهتمام بالقيمة المضافة للمنتجات المحلية

أكد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، ضرورة الاهتمام بالقيمة المضافة للمنتجات المحلية، وبالبحوث والدراسات باعتبارها الأداة الأساسية للتنمية.

وشدد مدني، خلال زيارة تفقدية لمركز البحوث والاستشارات الصناعية، اليوم “الأحد” على أن البحوث والاستشارات الصناعية، تساهم في نهضة وتطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وقال: “إن العملية البحثية يُستفاد منها في تقليل تكلفة الإنتاج”.. مشيرا إلى ضرورة توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار، حتى يتمكنوا من وضع سياسات صحيحة.

وأوضح أن الخبرات الفنية لها دور فاعل في تجهيز دراسات الجدوى، وأن البلاد بحاجة ماسة إلى مسح صناعي، للاستفادة منه في الخطة الإسعافية للستة أشهر الأولى للفترة الانتقالية.