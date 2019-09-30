الخارجية العراقية تكشف تفاصيل عملية السطو على سفارته في البرازيل

أكدت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم الأحد، تعرض السفارة العراقية في البرازيل الخميس الماضي، لعملية سطو.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف في تصريح لصحيفة "بغداد اليوم"، أن "عملية السطو التي تعرضت لها سفارة جمهورية العراق في البرازيل لم تسجل أي أضرار على مستوى الوثائق والأموال".

وأشار إلى أن "الأضرار اقتصرت على الأبواب التي تم كسرها من قبل المقتحمون لبناية السفارة".

وبين الصحاف أن "عملية السطو التي تعرضت لها السفارة العراقية في البرازيل حدث فجر يوم الجمعة الماضي، حيث لم تشهد سرقة أي مبلغ مالي أو وثائق مهمة"، مشيرا إلى أن "وثائق السفارة مؤمنة بشكل كامل وعمل السفارة استئنف بشكل طبيعي والسلطات البرازيلية أمنت الموقع المحيط بالسفارة".

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وأشار الوزير أن "الإجراءات مازالت مستمرة قيد التحقيق وتم إعداد محضر رسمي لدى الشرطة البرازيلية".

وحول "القاصة الحديدية" التي تمت سرقتها من داخل السفارة، أشار الصحاف إلى أن "القاصة المذكورة تم كسرها من قبل المقتحمين وهي لا تتضمن أي وثائق رسمية أو مبالغ مالية،سوى وثائق شخصية لأحد الموظفين في السفارةوالتي اعتقد المقتحمون أن بداخلها أموال".

وكانت السفارة العراقية في البرازيل قد أبلغت في وقت سابق، وزارة الخارجية بتعرضها لعملية سطو مسلح وسرقة قاصة حديدية مع محتوياتها ونقلها إلى جهة مجهولة.