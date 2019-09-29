انطلاق أول دوري كرة قدم للسيدات غداً الأثنين

أكملت لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة الأستاذة ميرفت حسين الصادق، كافة الترتيبات الخاصة بانطلاق أول دوري رسمي لكرة القدم النسائية في السودان، عند الساعة الرابعة من عصر غد الاثنين باستاد الخرطوم.

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وستشرف وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية ولاء البوشي، وقادة الاتحاد السوداني لكرة القدم، ورائدات السلك الدبلوماسي النسوي الافتتاح، بالإضافة إلى الحضور الإعلامي والجماهيري الكبير المتوقع.

وكانت لجنة كرة القدم النسائية بحسب سونا – قد أقامت تدشيناً ظهر أمس السبت بفندق كورنثيا بالخرطوم شهده حضور كبير على الصعيدين الرسمي والشعبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)