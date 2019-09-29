“واتساب” يتخلى عن هذه الهواتف بحلول فبراير 2020

أعلن تطبيق “واتساب” أنه سيتخلى بشكل نهائي عن مجموعة من الهواتف الذكية، إذ سيتوقف عن العمل على أجهزة وأنظمة تشغيل معينة مع مطلع العام 2020.

وقال “واتساب”: “إن جميع هواتف أندرويد التي تعمل بواسطة نظام التشغيل (Android 2.3.7) وأجهزة آيفون العاملة بواسطة نظام التشغيل (iOS 7) لن تدعم واتساب بحلول الأول من شهر فبراير 2020″، وفق ما نقل موقع “بزنس توداي”.

ولن يتمكن بعض المستخدمين لأنظمة التشغيل القديمة من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

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وأضاف “واتساب” بحسب “سكاي نيوز” أن إنهاء دعم التطبيق المملوك لفيسبوك بالنسبة لهواتف أندرويد وآيفون لن يؤثر على العديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد وآيفون القديمة.

ويلجأ تطبيق التراسل إلى إضافة ميزات جديدة بانتظام، وتتطلب بعض هذه الميزات هواتف قوية وإصدارات أندرويد وiOS أحدث لكي تعمل بشكل صحيح.

وأوضح تطبيق التراسل الفوري الشهير أن بعض الهواتف لن تكون قادرة على دعم الميزات التي تعتزم طرحها في المستقبل، وهو السبب الذي جعلها تنهي دعمها لهذه الأجهزة.

ونصح التطبيق: “لم نعد نعمل بنشاط على تطوير نسخ لأنظمة التشغيل هذه، وقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت، وإذا كنت تستخدم حالياً نظام تشغيل أقدم، فننصحك بالترقية إلى إصدار أحدث”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)