الري تبحث تمويل سد طويله بشمال دارفور

التقي وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس بمكتبه اليوم الأحد بالوزارة ممثل الامم المتحدة لخدمات المشاريع المقيم فى السودان والممثل الاقليمى المقيم فى أديس أبابا. وتناول اللقاء إعادة تأهيل مشروع سد طويلة بولاية شمال دارفور، ومساهمته في توفير مياه الشرب لمواطن الولاية وزيادة مساحة الأراضي الزراعية إلى نحو 2500 فدان. Advertisements وتعهد ممثلي مكتب الأمم المتحدة بحسب سونا – بدراسة مقترح إعادة تأهيل خزان طويلة بالتعاون مع الجهات الفنية بالوزارة وتعميم المقترح لمواقع أخرى فى اقليم دارفور بما يدعم مساعي السلام والاستقرار بالاقليم ، وأكدوا التزامهم بدعم مشاريع الحكومة الانتقالية خلال المرحلة القادمة والبحث عن تمويل من المانحين بمشاركة الوزارة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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